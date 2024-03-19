“هُنــــــا epedu.gov.iq“ كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية 2024 بالعراق

قامت وزارة التربية العراقية بإطلاق مسابقة عقود التربية والهدف منها توظيف عدد كبير من المتخصصين في مجال المعلمين وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على عمل ثابت والحد من نسبة البطالة في الدولة، يجب العلم أنه أقبل على المسابقة عدد كبير من المتقدمين ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المسابقة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية.

عقود وزارة التربية

للاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود التربية بالعراق يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك التوجه على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق. يرجى الدخول على خانة عقود وزارة التربية العراقية. قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المتقدم، رقم التسجيل، رقم الهوية. يرجى تحديد التخصص الخاص بالمتقدم. يتطلب إدخال الولاية التابع لها المتقدم. أخيرا بمجرد الضغط على كلمة استعلام سوف تظهر النتيجة الخاصة بك.

شروط التسجيل في مسابقة عقود التربية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها وهي:

يجب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني أولا.

يشترط أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي في مجال التربية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم متواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على التقدير المحدد من قبل الجهات المسؤولة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة عقود التربية

يجب على المقبولين في المسابقة تجهيز مجموعة من الوثائق وهي: