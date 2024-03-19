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جاوب واكسب …. رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 والأوراق المطلوبة
رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024
تتزايد عمليات البحث عن رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024، التي تعد من أشهر المسابقات التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية سغياً منه في تعزيز اللغة العربية والتعرف على تاريخ الدولة، والمسابقة تحد إشراف محمد ابن راشد ال مكتوم الذي يشغل منصب رئيس دولة الإمارات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024….
رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024
حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024، التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية مع بداية شهر رمضان الكريم ، وإليكم خطوات الإشتراك في المسابقة …
- زيارة الموقع الرسمي لمسابقة محمد بن راشد الرمضانية.
- اضغط على الإشتراك في المسابقة.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ادخل البريد الالكتروني.
- ثم ادخل كلمة المرور الخاصة بك.
- حدد إذا كنت فرد أو مجموعة .
- قم برفع الملفات المطلوبة.
- ثم اضغط موافق على الشروط والأحكام.
- وفي النهاية اضغط على “اشتراك”.
ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في المسابقة
- صورة شخصية للمتقدم مقاس 4*6.
- نسخة من جواز السفر الخاص بالنتقدم.
- السيرة الذاتية للمتقدم.
- البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم لسهولة التواصل.
- ارسال المبادرة المترشحة والوثائق التابعة.
- يجب على المتقدم ارسال فيديو تجريبي للمبادرة أو المشروع البحثي، على ألا يتخطى زمن الفيديو عن 3 دقائق كما يجب أن يكون حجم الفيديو أقل من 30 ميجا بايت.