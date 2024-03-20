“هُنــــا ur.gov.iq“ كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية 2024 بالعراق ودفع الغرامات

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة عن منصة أور الإلكترونية والتي قامت بإطلاقها مديرية المرور العامة للغرامات داخل العراق، يجب العلم أنه أصبح من السهل الاستعلام عن الغرامات المرورية العراق من المنزل من خلال خدمة الإنترنت وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن الغرامات المسجلة لديك، وسوف توضح لكم طرق التسديد وذلك من أجل تجنب فرض الضرائب أو التعرض لسحب السيارة.

الغرامات المرورية

يمكنك الآن بكل سهولة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة الخاصة بك وذلك من خلال موقع أور، كما أن الموقع يوضح لك نوع المخالفات وقيمتها بالإضافة إلى توضيح الوقت الذي تمت فيه المخالفة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

في بداية الأمر يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. يجب تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. قم بالنقر على خيار الاستعلام عن غرامات المرور. يرجى إدخال المعلومات الخاصة بالسيارة. أخيرا بمجرد النقر على زر بجد سوف تظهر قائمة بالمخالفات المسجلة لديك.

رابط تسديد المخالفات المرورية موقع أور

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في تسديد مخالفات المرور وهي: