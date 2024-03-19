“الفرحه عمت البيوت” تفاصيل زيادة معاشات تكافل وكرامه 2024.. من زمان مفرحناش كدا..!!

تعتبر معاشات تكافل وكرامة من البرامج الاجتماعية الحكومية التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة في مصر، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2015، وقد تم تحديثه وتعديله عدة مرات منذ ذلك الحين لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وفي عام 2024، تم الإعلان عن زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وضمان حصولهم على دعم مالي كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي هذا المقال ، سنتناول تفاصيل هذه الزيادة وكيف سيتم صرفها للمستفيدين.

معاش تكافل وكرامه

أولا وقبل كل شيء ، يجدر بنا التطرق إلى تفاصيل الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها لمعاشات تكافل وكرامة، وفقا للمعلومات الرسمية ، فإن الزيادة في المعاشات ستكون بنسبة مئوية معينة ، تم تحديد هذه النسبة بناء على دراسات اقتصادية واجتماعية لضمان أن تكون الزيادة كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة أكبر من الزيادات السابقة لضمان تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بالإضافة إلى ذلك ، سيتم صرف هذه الزيادة للمستفيدين بشكل رسمي ومنظم ، وسيتم تحديد مواعيد صرفها بناء على جدول زمني معين يتم الإعلان عنه مسبقا، وسيتم صرف المبلغ المالي للمستفيدين عبر بطاقات الدعم الإلكترونية التي تم إصدارها سابقا لتسهيل عملية التحويل وتأمين وصول الدعم المالي بسرعة للمستحقين.

زيادة معاشات تكافل وكرامه

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن هناك تقريبا 22 مليون فرد مصري يتلقون الإعانة الاجتماعية والكرامة، بمتوسط دخل شهري يتراوح بين 620 و740 جنيه، وتتضمن هذه الإعانات مجموعة من الامتيازات مثل الدعم الغذائي والرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القرار الأخير الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة جميع المعاشات، والتي بلغت تكلفتها حوالي 180 مليار جنيه، ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة مع صرف معاشات شهر مارس 2024، مع زيادة متوقعة في معاشات موظفي الدولة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وفقا لدرجة الوظيفة.