المغامرة لسه مبدأتش.. تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 اخر اصدار لهواتف الأندرويد والآيفون.. حملها وعيش المغامرة

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 اخر اصدار لهواتف الأندرويد والآيفون، تعتبر هذه اللعبة واحدة من الألعاب المجانية المتميزة جدًا التي يمكن أن يتم تحميلها على كافة الأجهزة بسهولة كبيرة وأيضًا تتميز هذه اللعبة بأنها لعبة قتالية يتواجد في أرض المعركة 8 لاعبين يتنافسون بصورة شرسة ومليئة بالحماس والإثارة حتى يفوز في النهاية واحد فقط وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة باللعبة.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 اخر اصدار لهواتف الأندرويد

‏لكي يتم تحميل هذه اللعبة لابد أن يتم اتباع الخطوات التالية لأن تحميلها قد يكون صعب على مجموعة من الأشخاص:

‏نظرًا لأن اللعبة لا تتوفر على متجر Google Play.

قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة فورت نايت.

اضغط على زر “تنزيل” لأجهزة Android.

قم بتثبيت ملف APK على جهازك.

افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 اخر اصدار لهواتف الايفون

‏نظرًا لأن اللعبة تتوفر على الـ App Store فيتم زيارة متجر App Store .

في مكان البحث يتم كتابة اسم اللعبة “Fortnite”.

يتم الضغط على زر تنزيل.

‏يتم الدخول على اللعبة و إنشاء حساب بها وتسجيل الدخول.

مميزات تحديث لعبة فورت نايت Fortnite 2024 آخر إصدار

يقدم تحديث Fortnite لعام 2024 العديد من الميزات الجديدة المثيرة، بما في ذلك: