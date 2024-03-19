بأعلى فائدة.. البنك الأهلي المصري يطرح شهادات ذات عائد شهري 2024.. وماهي حقيقة رفع الفائدة على شهادات الادخار

البنك الأهلي المصري يطرح شهادات ذات عائد شهري، البنك الأهلي المصري هو واحد من أكبر البنوك المصرية التي تقدم الكثير من الخدمات المالية للعملاء ويكون دائمًا حريص على إطلاق الكثير من شهادات الإدخار التي يفضلها الكثير من المواطنين حتى يتم الاحتفاظ بأموالهم والحصول على عائد مناسب ويكون بشكل شهري وهناك العديد من الشهادات التي تم إطلاقها من البنك ولكل شهادة مميزاتها الخاصة بها وسوف نتعرف في المقالة على كافة الشهادات التي تم إطلاقها من البنك.

البنك الأهلي المصري يطرح شهادات ذات عائد شهري

قام البنك الأهلي في الفترة الأخيرة بطرح مجموعة من الشهادات المميزة، وهي:

‏تم إصدار في يوم 6 مارس 2024 شهادة ادخار مدتها ثلاث سنوات بعائد متغير تصل قيمته إلى 30% في العام الأول و25% في العام الثاني أما في العامل الثالث فتقل القيمة لتصل إلى 20% وتكون دورية الصرف مع هذه الشهادة متعددة العوائد.

‏قام البنك الأهلي المصري أيضًا بتعديل الفائدة لمجموعة من الشهادات الادخارية القديمة ومن أهم الشهادات البلاتينية ذات الثلاث سنوات المتناقصة في الفائدة حيث تكون قيمة الفائدة في العام الأول 26%؜ و22% للعام الثاني أما العام الثالث فتكون النسبة 18%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت