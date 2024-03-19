عااااجل.. تعطيل الدوام الدراسي الرسمي بالعراق غدًا الموافق 20 مارس 2024 في هذه المحافظات

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية في كافة المحافظات العراقية وعليه فكان قد تقرر تعطيل الدوام الرئيسي في العديد من المحافظات بعد قرارات التربية، والآن نشهد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 في بعض المحافظات العراقية، والذي جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها العراق جراء الأيام الأخيرة، وإليكم التفاصيل في السطور القادمة.

تعطيل الدوام الدراسي الرسمي بالعراق غدًا

شرعت بعض المحافظات بإتخاذ قرارًا عاجلًا بشأن تعطيل الدوام الدراسي الرسمي بالعراق لغد الأربعاء 20 مارس نتيجة لتزايد الأوضاع الجوية سوءًا مما يهدد سلامة المواطنين في جميع الهيئات الحكومية والقطاعات الطلابية، وتعتبر محافظة نينوى هي أول محافظة تعلن عن هذا القرار وجاء ذلك بعد قرار السيد المحافظ للحفاظ على الجميع في ظل سوء الأحوال الجوية في العراق.

ومن المنتظر أن تعلن باقي المحافظات عن عطلة الدوام الرسمي غداً..

عطلة الربيع في العراق 2024

ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد أعلنت منذ ساعات قليلة عن قرار بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية في كافة المحافظات العراقية وذلك بمناسبة حلول عيد الربيع “عيد نوروزا”، وكذلك تم تعطيل الدوام الأساسي في المدارس يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية ومن المنتظر أيضاً تعطيلها يوم غداً الأربعاء بسبب حالة عدم الاستقرار في الجو.