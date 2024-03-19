“50 دينار عامله كام دولار؟“ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصة العراقية.. الأخضر طاير

الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاع كبير في الفترة مما تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات المختلفة في جميع أنحاء العالم، وأصبح سعر الدولار اليوم من الأمور التي يبحث عنها الجميع بشكل يومي، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الدولار مقابل الدينار العراقي

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة من قبل المواطنين في العراق عن سعر الدولار، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن سعره اليوم هو:

بلغ سعر الدولار داخل بورصة السليمانية 149.750 دينار عراقي.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بورصة بغداد حتى 149.550 دينار عراقي.

بلغ سعر الدولار الأمريكي داخل بورصة الصبرة حتى 149.700 دينار.

وصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل بورصة كركوك حتى 149.750.

بلغ سعر الدولار الأمريكي داخل بورصة دهوك 149.700 دينار.

وصل سعر الدولار في بورصة أربيل حتى 149.600 دينار.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

يجب العلم أن الدولار سجل سعر داخل البورصات العراقية يوم الإثنين الموافق 18 من مارس 2024 الأسعار التالية:

وصل سعر الدولار داخل بورصة بغداد حتى 149.500 دينار.

بلغ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل بورصة السليمانية 149.550.

وصل سعر الدولار في بورصة كركوك حتى 149.600 دينار.

سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي داخل بورصة أربيل 149.500.

وصل سعر الدولار في بورصة البصرة حتى 149.500 دينار.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة دهوك 140.550.

سعر الدولار يوم الأحد في العراق

ترواح سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يوم الأحد ليكون بالأسعار التالية: