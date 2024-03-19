“اشترك واربح اكثر من 700 ألف دولار”.. رابط التسجيل في مسابقة محمد بن راشد 2024 وشروط الاشتراك

تزايدت مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط التسجيل في مسابقة محمد بن راشد 2024 وشروط الاشتراك، حيث يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل عام مسابقة متميزة تجمع عشاق اللغة العربية في شهر رمضان، وتعتبر هذه المسابقة الأكبر من نوعها في الوطن العربي، حيث تمنح المشاركين في هذه المسابقة الفرصة لتقديم أعمالهم الفنية التي تسهم في إثراء اللغة العربية، ويمكنهم تقديمها عبر موقع المسابقة الإلكتروني، وتمنح الجوائز الضخمة التي تبلغ 770 ألف دولار على مراحل، ويمكنك معرفة شروط المشاركة والتسجيل والأسئلة المتعلقة بالمسابقة من خلال قراءة هذا المقال.

رابط التسجيل في مسابقة محمد بن راشد 2024

تتميز مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 بأنها إحدى الفعاليات المميزة التي تجمع بين عشاق اللغة العربية، وتعد بفخر من قِبل مكتبة محمد بن راشد، وتشمل المسابقة عدة فئات تهدف إلى تعزيز وتشجيع فهم واستخدام اللغة العربية، وتم تحديد مجموعة من الخطوات للتسجيل في مسابقة محمد بن راشد تتمثل فيما يلي:

قبل البدء في المسابقة، يجب عليك زيارة صفحة التسجيل المخصصة للمسابقة من هنا.

قم بالضغط على “تسجيل الدخول”.

املأ جميع الحقول المطلوبة بعناية، مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

قم بالضغط على تسجيل واختر الفئة التي ترغب في المشاركة فيها.

سوف يظهر لك نموذجًا يتوجب عليك ملء جميع المعلومات الشخصية الضرورية، ومن الممكن طلب تفاصيل إضافية للمسابقة.

اخيرا، لا تنسى الضغط على زر “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الشروط اللازمة للاشتراك في مسابقة بن راشد 2024

يجب توافر مجموعة من الشروط للمشاركة في مسابقة محمد بن راشد حيث تم تحديد تلك الشروط من قبل الجهة المسؤولة عن إقامتها، ومن بين هذه الشروط: