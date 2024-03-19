pdf دور على اسمك.. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات المتصدرة خلال الساعات الراهنة وذلك بعد أن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن نيتها لإصدار أربعة دفعات مالية خلال العام الحالي، والجدير بالذكرأن الجدول الزمني لصرف الدفعة الأخيرة من المساعدات الاجتماعية للمستحقين لم يتم تحديده بعد، ويأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ووضعت وزارة العمل مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المواطن ليحق له الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والحصول على الدفعة المالية الأخيرة، وتتلخص هذه المعايير في:

أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً.

أن يكون لديه إقامة دائمة في العراق.

أن يكون من فئة محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

ألا يمتلك المتقدم ممتلكات متنوعة، سواء كانت عقارات، أراضي، مشاريع تجارية أو رصيداً في البنوك.

ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً يحصل على راتبه الشهري من السلطات الحكومية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة بالنسبة للذكور، وأن تكون النساء في الفترة العمرية ما بين 16 و55 عامًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تسعى الوزارة إلى تقديم المساعدات المالية بهدف دعم الاحتياجات اليومية الأساسية للأسر العراقية، وأضافت الوزارة أنها تقوم بمراجعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

حدد بعد ذلك خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة العليا.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر “الوجبة رقم سبعة” وحدد الدفعة التي ترغب في الاستفسار عن معلوماتها.

أدخل بعد ذلك اسم المنطقة التي تسكن فيها وتعبئة المعلومات المطلوبة بدقة.

انقر بعد ذلك على زر “الاستعلام” للتأكد من الأسماء المؤهلة.

يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على جهازك من خلال اتباع النقاط الماضية، وذلك فور أن يقوم السيد الوزير باعتماد اسماء المقبولين وفقا للشروط المعلنة من قبل الحكومة سابقا، على أن يتم الصرف قريبا.