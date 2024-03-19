“مش هتمسك نفسك من الضحك!!”.. تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry على جميع الاقمار الصناعية لمشاهدة اجمل الكرتون طول اليوم

يبحث الملايين من الأشخاص في الدول العربية عن تردد قناة توم وجيري 2024 لمتابعة مجموعة من سلاسل أفلام القط والفأر المشهورة بأسم “توم وجيري”، وتتيح القناة للمشاهدين متابعة هذه الأفلام على مدار الساعة دون توقف أو تشويش، لذلك يزداد البحث عنها بشكل مستمر ومتزايد، واليكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري 2024

يشغل تردد قناة توم وجيري 2024 اهتمام الكثير من الأشخاص وذلك لأنها إحدى القنوات العائلية المميزة حيث يستمتع الجميع بمحتواها المسلي، كما أنها محتوى القناة ملائمًا للأطفال لذلك يفضلها العديد من الأمهات على القنوات الأخرى للسماح لأطفالهن بمشاهدة المحتوى الترفيهي بدون قلق، ويجدر بنا الاشارة إلى أن القناة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك الرسوم المتحركة، والأغاني الترفيهية والتعليمية، وتبث طوال اليوم دون انقطاع، كما تتميز بعدم وجود إعلانات تزعج الأطفال، ويكون تردد القناة عبر النايل سات على النحو التالي:

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وجودة الصورة: SD.

وأما ترددها على عرب سات، ويكون على النحو التالي:

التردد: 11315.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة : SD.

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 على جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم وانقر على قائمة الإعدادات على جهاز التلفاز.

اختر “الإعدادات” ثم انتقل إلى “التركيب” من القائمة.

حدد بعد ذلك “تثبيت يدوي” للقيام بإدخال التردد يدويًا.

أدخل التفاصيل المتعلقة بالتردد مثل مؤشر التصحيح الخطأ، ومعدل الترميز، ومعامل الترميز.

وبمجرد إدخال التفاصيل، انقر فوق “بحث” للبحث عن القناة.

و بعد الانتهاء من البحث، اختر “حفظ” لحفظ كافة التغييرات.

ومن خلال هذه الخطوات السابقة يمكنك استقبال القناة والاستمتاع بمحتواها المميز والممتع من الكرتون الذي يعشقه الاطفال.

يمكنك الآن ظبط وتنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك لاطفالك الصغار، حتى يتمكنوا من متابعةما يعرض على شاشة القناة من كرتون ممتع مثل كرتون القط والفار وشركة المرعبين المحدودة والاسد الملك على مدار اليوم دون توقف.