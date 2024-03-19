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طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية مكرمة الملك عبد الله الثاني واحصل على 100 دينار
مكرمة الملك عبد الله الثاني
يبحث الملايين من المواطنين الاردنيين على طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية للحصول على ١٠٠ دينار مساعدة من الدولة، حيث خصصت مكرمة الملك عبد الله الثاني للأسر الفقيرة وبعض محدودي الدخل وغيرها من الفئات المستحقة للدعم الحكومي، حيث تسعي السلطات الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الاردني البسيط وسط حالة الغلاء التي تشهدها جميع الدول العربية في الفترة الأخيرة.
طريقة التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية
هذا وقد وضعت الحكومة العراقية عدة شروط للتسجيل في المكرمة الملكية الاردنية سنذكرها لكم من خلال السطور القادمة، اما عن طريقة التسجيل فهي كما يلي:
- في البداية قم بزيارة موقع صندوق المعونة الوطنية.
- ادخل اسمك ورقم الهوية الوطنية للتسجيل في الموقع.
- من خلال القائمة الرئيسية قم باختيار ايقونة “الدعم النقدي”.
- قم باختيار ايقونة خدمات المكرمة الملكية.
- ستظهر لك الاستمارة الخاصة بطلب التقديم، قم بملئها بطريقة صحيحة.
- قم الان بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- بعد الانتهاء من ذلك قم بالضغط على كلمة ارسال.
شروط الحصول على المكرمة الملكية الاردنية
والآن نطلع حضراتكم على الشروط الخاصة بالمكرمة الملكية الاردنية وهي كما يلي:
- يجب على المتقدم ان يكون اردني الجنسية.
- يجب على المتقدم ان يكون مقيم اقامة كاملة بالأردن.
- ان يكون المتقدم مسجلا في برنامج الدعم الشهري الحكومي.
- ألا يكون المتقدم يحصل على دعم حكومي اخر.
- يجب ان يكون المتقدم مسجل ببرنامج الامان الاجتماعي الوطني.
- تقديم كل الاوراق والمستندات المطلوبة عند التسجيل في المكرمة الملكية.