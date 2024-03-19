شعرك هيطول أسرع من البرق مع وصفة حليب جوز الهند السحرية!

يعد الشعر الصحي والقوى لدى الفتيات أمر هام للغاية، وهو ما يجعلهم يبحثون عن منتجات تساعدهم في الحصول على شعر طويل وجذاب وصحي، فهذا يجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم، ولكن هناك فتيات لا تقدر على شراء المنتجات الخاصة بالشعر لأنها غالية بعض الشيء، والبعض الآخر لايريد أن يضع منتجات تحتوي على مواد كيميائية، وتفضل أكثر المواد الطبيعية لأنها أكثر أمانا على فروة الشعر، ومن ضمن هذه المواد هو حليب جوز الهند الذي يعد ذو فوائد كثيرة للشعر منها أنه يساعد على لمعان الشعر ويساعد أيضا على نموه.

المكونات المطلوبة للوصفة

في هذه الوصفة العنصر الأساسي هو حليب جوز الهند مع إضافة مكونات أخرى باختلاف كل طريقة والمكونات هي :

حليب جوز الهند. زيت زيتون. زبادي. عسل.

طريقة التحضير

تختلف كل طريقة عن الطريقة الأخري

الطريقة الأولى:

نحتاج في هذه الطريقة إلى ¼ كوب من حليب جوز الهند فقط ونقوم بتدفئته على نار هادئه ويوضع في حمام مائي دافئ وبعد ذلك يوضع على فروة الرأس ويدلك به خصلات الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ثم نقوم بتغطية الشعر بغطاء خاص به للحصول على نتيجة أسرع ويترك لمدة ساعة، وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب جيداً.

الطريقة الثانية:

نحتاج في هذه الطريقة لتحضير معلقة من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من حليب جوز الهند ومعلقة عسل، ونقوم بمزج هذه المكونات مع بعضهم جيداً في وعاء وندفى الوعاء في حمام مائي على درجة حرارة فاترة.

ثم نقوم بوضعه علي فروة الرأس ويدلك جيداً، ويترك لمدة لا تقل عن ساعة، ثم قومي بغسله بشامبو الخاص بكي وستلاحظين نعومة فائقة.

الطريقة الثالثة: