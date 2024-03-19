“خلاص هتقبض بعد كم ساعة!!”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لكل الموظفين.. احسب هتقبض كم؟؟

تزداد التساؤلات عن قيمة مرتبات شهر مارس 2024 من قبل العديد من الأسر من أجل تلبية الاحتياجات والترتيبات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك في نهاية الشهر وذلك بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات لهذا الشهر، وذلك بالزيادة الجديدة التي تشمل العلاوة الدورية، وهذا ضمن توجيهات الرئيس السيسي في إطار حزمة اجتماعية جديدة تم اعتمادها من قبل الوزارة، إلى جانب مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قبل أن نتحدث عن قيمة مرتبات شهر مارس 2024، ينبغي الإشارة إلى أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية سيكون من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى يوم 27 من نفس الشهر، وقد تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024، حيث تبلغ الزيادة الإجمالية المقررة 1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة، و1100 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1000 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة شهريًا، أما فيما يتعلق بصرف المرتبات للمواطنين الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر مارس في المواعيد المحددة، فيستأنف لهم صرف المرتبات في أيام 25، 26، 27 من الشهر.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024

وتكون قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

يحصل موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة على مرتب قيمته 12,200 جنيه.

وبينما يتقاضى موظفو الدرجة العالية على 10,200 جنيه.

وأما درجة المدير العام يكون راتبهم بنحو 9,200 جنيه.

وبينما يتقاضى موظفو الدرجة الأولى راتبا يقدر بنحو 8,200 جنيه.

ويكون راتب موظفو الدرجة الثانية بنحو 8,000 جنيه.

ويقدر راتب موظفو الدرجة الثالثة بنحو 7,500 جنيه، والدرجة الرابعة يكون راتبها بعد الزيادة الجديدة بنحو 7,000 جنيه.

وبينما موظفو الدرجة الخامسة يحصل على 6,500 جنيه، والدرجة السادسة على 6,000 جنيه.

كشفت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 كما هو، حيث لم يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره، وبذلك يبدأ الصرف بداية من يوم الخميس القادم ولمدة 5 أيام متواصلة، وكان قد قرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بداية من شهر مارس 2024.