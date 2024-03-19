“من غير مستحضرات تجميل” ماسك النشا والكركديه السحري لنضارة وبياض فوري!

يعد الحصول على بشرة نقية وذو نضارة عالية كالزجاج أمر هام جدا لدى السيدات، فالبشرة عموماً تحتاج إلى الكثير من العناية، والاهتمام بها دائما حتى تكون مشرقة وخالية من التجاعيد المبكرة التي تحدث بسبب إجهادها من مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ونقص الكولاجين أيضا، ونتيجة لهذا الأسباب تبحث السيدات علي وصفات طبيعية تساعد على شد البشرة وتفتيحها، ولذلك تابعي في السطور القادمة لتعرفي طريقة عمل ماسك النشا والكركدية بالتفصيل.

المكونات المطلوبة لتحضير ماسك النشا والكركدية

لعمل هذه الوصفة نحتاج الى المكون الآتية وهي مكونات طبيعية ومن السهل وجودها في البيت.

4 ملاعق كركديه مطحون.

4 ملاعق من نشا.

ملعقتين من جليسرين.

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة من ماء ورد.

ملعقة ونصف من عصير ليمون.

طريقة تحضير ماسك النشا والكركدية

الخطوة الأولى: نأتي بطبق عميق ونضع بداخله الجلسرين، ثم نقوم بإذابة الجلسرين في حمام الماء الساخن أو يمكن وضعه في الميكروويف اذا كان لديك.

الخطوة الثانية:نخلط الكردية المطحون مع ماء دافئ حتي يصبح الخليط سائل متجانس، وبعد ذلك نضيف النشا ونخلطهم جيداً.

الخطوة الثالثة: نضيف ماء الورد وعصير الليمون و الجلسرين المذاب ،ونخلط جميع المكونات مع بعضها في طبق واحد ونضعه على النار حتى تصبح المكونات عجينة متماسكة.

الخطوة الرابعة: نطفئ النار وتترك العجينة لتبرد قليلاً.

الخطوة الخامسة: نقوم بفرد العجينة على البشرة كماسك ويترك حتى يجفف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق.

فوائد الكردية والنشا للبشرة

فوائد النشا:

النشا تساعد على شد وترطيب البشره وتقلل من التجاعيد.

وأيضا النشا تقلل من زيوت البشرة الزائدة.

تعمل أيضا النشا على تنظيف البشرة من الشوائب.

فوائد الكردية: