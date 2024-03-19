100الف جنيه غرامة اجهزة لازم تخلص منها فوراً .. عقوبة استخدام اجهزة تقوية الشبكة غير المرخصة.. وكيفية الحصول على جهاز مرخص

حذرت الحكومة مستخدمي اجهزة تقوية الشبكة الغير مرخصة و اشارت ان استخدام مثل هذه الأجهزة سوف يعرض صاحبها الى دفع غرامات مالية كبيرة او الحبس وذلك حيث أن استعماله مخالف ويؤثر على جودة خدمات الاتصالات داخل مصر، كما يضر بالمستخدمين الآخرين حيث يعرض بياناتهم الشخصية الى الخطر عن طريق الاختراق بسبب هذه الاجهزه الغير شرعيه الخاصة بتقوية الشبكات وسوف نوضح اليكم اليوم ، أسباب فرض عقوبات على مستخدمي مقوي الشبكه بدون ترخيص كيفية الحصول على جهاز مقوي شبكه مرخص

عقوبات استخدام أجهزة تقوية الشبكة

وتفرض الدولة عقوبات على مستخدمي مقوي الشبكة غير مرخص الحكومة عقوبات على مستخدمي أجهزة التقوية غير المرخصه حيث انهم يؤثرون على سلامة الاتصالات ويسرقون يخترقون شبكات الاخرى المرخصة ويسرقون بيانات الاشخاص وهذه تعد من أعمال القراصنة على الشيكات لذلك كان لابد من وضع عقوبة رادعة.

تكون قيمة الغرامة مالية تصل 100 الف جنيه.

الحبس لمدة 5 أعوام .

مخاطر أجهزة تقوية الشبكة

وتعتبر أجهزة تقوية الشبكة سواء شبكة الإنترنت أو المحمول لها مخاطر عديد قد تضر بمستخدمها نفسه، حيث انه يؤثر على صحة الإنسان وتساعد على انتشار الأمراض في المكان المحيط بها كما تهدد سلامة الأمن القومي حيث تقوم بعمل تشويش على المكالمة التي قد تكون خطر على الأمن العام وذلك بخلاف أنها تتسبب في مشاكل في جودة الاتصالات ووصل الخدمة للمستخدمين.

كيفية الحصول على أجهزة تقوية الشبكة المرخصة

ويمكن لجميع الأشخاص الحصول على أجهزة تقوية الشبكة بطريقة شرعية بعيد عن أعمال القراصنة والتفكير لشركات المستخدمين، وذلك من خلال الحصول على الجهاز من مصدر موثوق وهو شركة الاتصالات حيث يشرف عليها الجهاز القومي للاتصالات، ويحب أن يكون الجهاز الخاص بك يحمل علامة الجودة المعتمدة وابتعد عن الأجهزة مجهولة المصدر.