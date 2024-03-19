pdf تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على كافة التفاصيل عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وقدمت الحكومة العراقية من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية عدد كبير من الوجبات أو الدعم المالي، بالإضافة إلى بذل الجهود من أجل تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود أو الفقيرة، وفي هذا الصدد سوف نتعرف كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في إطار حديثنا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن مبادرة الرعاية الاجتماعية تتضمن تقديم خدمات متنوعة لجميع المواطنين، بما في ذلك توفير السلع الغذائية والمساعدة في تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، وهناك شروط يجب توافرها للتمتع بتلك الخدمة، وتشمل:

أن يكون المتقدم في الفترة العمرية من 16 إلى 60 عامًا، وفي حالة وفاة والد المتقدم.

أن يكون المتقدم من المطلقات والأرامل.

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

يفضل الإقامة الدائمة في العراق للمتقدم.

ومن المتوقع الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية خلال الساعات المقبلة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طريقة للمواطنين العراقيين تمكنهم من الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

إدخال جميع البيانات الضرورية للتسجيل، مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد.

انقر بعد ذلك على خانة الاستعلام.

انتظر حتى تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك الآن تحميل كافة الكشوف على جهازك للاطلاع عليها في أي وقت.

قريبا سيتم صرف الدعم المالي المحدد من قبل الحكومة العراقية والكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها، حيث لايزال اعمال فحص الطلبات المقدمة وفرزها يتم على قدما وساق، وسيتم الصرف بناءا على عدد افراد الاسرة.