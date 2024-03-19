“سر كحك العيد الدايب” وطعم أحلى من المحلات طريقة عمل الكحك الناعم وبسكويت العيد في المنزل

الكحك الناعم هو حلوى العيد المفضلة التي يحبها الجميع ويعتبر من أبرز العادات والتقاليد التي تميز احتفالات العيد هي تحضير الحلويات والكحك والبسكويت والكثير من الحلويات الأخرى، حيث تضيف أجواء الاحتفالات ولمسة من البهجة في العيد، ويتم تحضيرها عادة في المنزل بطريقة مشابهة لتلك التي يستخدمها الشيفات المشهورون بهدف إعداد كحك لذيذ يسعد أفراد العائلة، لذلك تبحث العديد من السيدات في الوقت الحالي عن كيفية عمل كحك العيد الناعم بطريقة مثالية تشبه المحلات ولكن هناك عدة تريكات يمكن الاستعانة بها سوف نوفر إليكم بالتفاصيل الآن، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة عمل الكحك الناعم وبسكويت العيد

مقادير عمل كحك العيد الناعم

8 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من السمسم.

رشة صغيرة من الملح.

2 ونصف كوب من السمن البلدي.

كوب لبن دافئ.

رائحة الكحك.

ملعقة سكر.

كوب سكر بودرة ناعم.

حشو كحك العيد

مكونات الحشو (ملبن أو مكسرات أو عجوة).

طريقة تحضير كحك العيد

في وعاء كبير، اخلطي كلا من السمسم والكاكاو والدقيق ورشة من الملح.

ثم سخني الزبدة على نار هادئة حتى تذوب وتصبح سائلة.

امسحي الدقيق بالسمن برفق باستخدام يديك حتى يصبح خليط متجانس.

في وعاء صغير، قومي بإذابة الخميرة مع ربع كوب من اللبن الدافئ وملعقة سكر.

أضيفي اللبن المتبقي والخميرة المذابة إلى الخليط وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

قومي بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة، ثم ضعي قطعة من مكونات الحشو في وسط كل كرة.

استخدمي القالب المخصص لتشكيل الكحك وضعي الكرات على صواني الفرن المدهونة بالسمن.

شغلي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وضعي الصواني فيه لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة أو حتى يتحول الكعك إلى لون ذهبي.

بمجرد خروجها من الفرن، يجب ترك الكحك يبرد تماما ثم يجب رشه بالسكر البودرة قبل تقديمه.

طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل

مقادير البسكويت

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السمن البلدي.

كوب من السكر الناعم.

بيضة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري).

حبة بيضة للدهن.

طريقة عمل بسكويت العيد