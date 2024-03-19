موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 … و ما هو سبب تأخير الصرف حتى الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، خاصة بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة،إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الزيادة المقررة على رواتب المتقاعدين وهذا ما جعل عدد كبير منهم يبدأ في البحث عن سبب التأخير وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، والتي يتام صرفها رسمنياً مع بداية كل شهر ميلادي، وكان السيد” مصطفى الكروي” الذي يشغل منصب عضو اللجنة المالية في وزارة المالية العراقية قد أكد أنه من المقرر صرف زيادة رواتب المتقاعدين حسبما أعلنت الوزارة خلال الشهر المقبل، وأضاف أيضاً على أنه من المقرر تطبيق زيادة رواتب الموظفين من المستوى الثالث إلى 50% هذا بالإضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين أي أن الشخص الذي يحصل على 500 ألف دينار سوف يحصل على زيادة 600 ألف دينار عراقي، والمتقاعدين الذي يحخصلون على 750 ألف دينار عراقي سوف يصبح راتبهم 850 ألف دينار عراقي….

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وإليكم الخطوات …