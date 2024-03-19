بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وحقيقة تبكير صرفها

يبحث المواطنين الآن عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، وخاصة بعد تداول أخبار تفيد بتبكير موعد صرف تلك المبالغ المالية المقررة لأصحاب المعاشات، وقد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح وجود الحقيقة وحقيقة وجود زيادات في معاشات شهر أبريل، وسنعمل في هذا المقال على توضيح موعد الصرف بالإضافة إلى نسبة الزيادة في المعاش.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية بالإعلان عن وجود قرار رسمي خاص بـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، والتي من المتوقع البدء في صرفها في اليوم الأول من أبريل ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام عن طريق كافة المكان المحددة للصرف، ونفت الهيئة وجود أي تبكير لموعد الصرف وأن الموعد كما هو في كل شهر:-

أولًا: الذهاب إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية .

. ثانيًا: كتابة الرقم القومي من ثم كلمة المرور.

ثالثًا: النقر على أيقونة قيمة المعاشات.

رابعًا: كتابة المعلومات المطلوبة منك، والنقر على حساب قيمة المعاش.

خامسًا: وسوف يقوم الموقع بعرض كافة تفاصيل المعاش الخاصة بشهر أبريل وقيمة الزيادة.

زيادة معاشات شهر ابريل 2024

في ظل القرارات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، جاء قرار زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، لتكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي:

الشخص الذي يتقاضى معاش بقيمة 1300 جنيه بعد الزيادة ستكون قيمته 1495 جنيه.

المعاش بقيمة 1500 بعد الزيادة سيكون بقيمة 1725 بعد الزيادة.

الشخص الذي يحصل على راتب بقيمة 2500 جنيه سوف يزداد ليصل إلى 2875 جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات من خلال الأماكن المحددة من جانب الهيئة القومية مثل:- منافذ فوري وماكينات الصرافة الآلية ومكاتب البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، والمحافظ الإلكترونية.