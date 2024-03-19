غضب جماهيري على جميلة عوض بسبب جملة “أشقر كده شعره كيرلي وحلو” من لانش بوكس

أثارت الفنانة المصرية جميلة عوض الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قالت جملة “أشقر كده وشعره كيرلي وحليوة” في مسلسلها الرمضاني لانش بوكس، والمسلسل تقوم ببطولته جميلة إلى جانب غادة عادل وفدوى عابد، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو ما جعل الكثيرون يتهمونها بالسخرية من آلام الشعب الفلسطيني.

جميلة عوض في لانش بوكس

مع بداية الموسم الرمضاني بدأت الانتقادات للكثير من الأحداث في المسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي، ولكن يبدو أن نصيب الأسد من الغضب حصلت عليه الفنانة جميلة عوض، وذلك في إطار أحداث مسلسلها الجديد لانش بوكس، حيث كانت تردد جملة ” لو سمحت أنا كنت جايه أسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحلو” وكما هو معروف تلك الجملة في الأساس أم والدة أحد الشهداء الأطفال في فلسطين.

وذلك لأن العدوان الغاشم قام بقتل طفلها الصغير وانهارت الأم لا تصدق أنها فقدت ابنها، وكانت تردد “اسمه يوسف 7سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو” وهي الجملة التي أدمعت عيون الملايين بسبب بساطتها وقسوتها في نفس الوقت.

وبالفعل كتبت مئات الآلاف من التغريدات والمنشورات التي تهاجم جميلة على تلك الجملة، وتهاجم صناع المسلسل بشكل عام، وخرج مئات المؤثرين على تيك توك ويوتيوب يتهمونها هي وصناع المسلسل بعدم الإحساس، فالشعب الفلسطيني وألمه وجرحه ليس مادة للسخرية والمزاح ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذا.

رد جميلة عوض على منصة X

فما كان من جميلة عوض إلا أن ردت من خلال منصة إكس – تويتر سابقًا- مؤكدة أن ما قالته هو جز من سيناريو لا دخل لها به، وأن سياق المسلسل استدعى هذه الجملة، وأنه كان من المفترض أن تكون الجملة “أسمر” ولكن الممثل الذي قام بالدور أبيض البشرة ولذا تم تبديل الكلمة في الجملة، أما عن الاسم فمن المفترض أنها في الأحداث ليست متأكدة من الاسم ولهذا قالت ياسين أو يوسف.

واعتذرت جميلة عن أي فهم خاطئ لما حدث مؤكدة أنها من المستحيل أن تقصد السخرية أو إثارة الفتنة بخصوص القضية الفلسطينية، خاصة أن موقفها معروف، وأضافت لابد أن نتحد كلنا ضد العدو الفعلي.