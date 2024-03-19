عربي و دولي
منصة مظلتي رابط تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لكافة المحافظات 2024
منصة مظلتي رابط تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لكافة المحافظات 2024
يبحث الكثير عن طريقة تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لكافة المحافظات ولم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الوجبة السابعة لذلك يتواجد العديد من المتابعين الذين يتطلعون للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق ولكن لم تظهر النتيجة النهائية من قِبَل وزارة العمل في دولة العراق حتى الآن لذلك سوف نقدم لكم الآن طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي لاستخدامها من أجل الحصول على الأسماء المقبولة عند ظهورها من الوزارة لذلك سنوضح لكم الطريقة الصحيحة بخطوات واضحة في مقالة اليوم.
كيفية تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات العراقية لابد من اتباع تلك الخطوات كما يلي:
- يجب عليكم الدخول إلى منصة مظلتي.
- بعد أن تدخلوا إلى الموقع الرسمي للمنصة،
- انقروا على زر الخدمات المتاحة.
- ستظهر لكم قائمة الوجبات المتاحة للاطلاع على أسمائها.
- اختاروا الوجبة التي ترغبوا في استكشافها.
- حددوا المحافظة التي ترغبون في البحث عنها.
- تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- الآن ابحثوا عن الاسم المطلوب لتكتشفوا النتيجة.
- يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.
شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة
- دعم الرعاية الاجتماعية يحتاج توفير الهوية الوطنية العراقية.
- الرجال التقديم من 18 إلى 60 عام للرجال أما النساء التقديم من 15 إلى 55 عام لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.
- كذلك الدعم لجميع الأسر التي عددها على الأقل 4 أفراد.
- توفير أثبات الإقامة في دولة العراق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.