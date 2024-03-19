فلوس بتنزل من السما 70000$.. مسابقة الشيخ محمد بن راشد الرمضانية شارك فيها واربح!

تعد مسابقة محمد بن راشد الرمضانية من أهم وأشهر المسابقات التي تقام في الإمارات المتحدة في كل عام والتي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية وبروز أهميتها، ومع حلول شهر رمضان المبارك بدء الكثير يبحث ويتساءل عن طرق التسجيل في هذه المسابقة والأوراق المطلوبة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، مسابقة محمد بن راشد الرمضانية ٢٠٢٤ والمستندات المطلوبة للتسجيل في المسابقة.

كيفية التسجيل في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية ٢٠٢٤

وبعد التساؤلات العديدة حول طرق التسجيل في هذه المسابقة هذه هي طريقة التسجيل.

حيث أن كل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية، اولا قم بالاشتراك في مسابقة محمد بن راشد.

بعد ذلك قم بالدخول إلى ذلك الرابط.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول، بعد ذلك قم بالضغط على الخيار الذي تريد الدخول به إلى تلك المسابقة، هل هو فردي أم ضمن فريق أو مؤسسة.

سوف يظهر لك بعد ذلك صفحة جديدة، قم بإدخال كافة البيانات التي تريدها في الأماكن الصحيحة.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك بشكل صحيح وكلمة المرور الخاصة بك أيضاً.

بعد أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط على زر موافقة على كافة الشروط والأحكام.

وأخر خطوة قم بتقديم طلب الاشتراك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية ٢٠٢٤

بعد أن عرضنا لكم طريقة التسجيل، سوف نعرض لكم أيضاً الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي كما يلي: