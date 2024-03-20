ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 10 …. ضحايا رامز جلال الحلقة 10و مواعيد عرضه على mbc مصر

ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 10 ضيف جديد وضحية جديدة ينتظرها عدد كبير من المشاهدين وبدأت عمليات البحث تتزايد عنها خلال الساعات الأخيرة، وهذا ما جعل البرنامج يتصدر قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضيف رامز جاب من الآخر الحلقة 10 ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر….

ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 10

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 10، والذي من المتوقع أن يكون الفنان الشعبي حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، ويسعى الفنان رامز جلال هذا العام أن يستضيف اثنان من النجوم أو الشخصيات العامة على أن يكون بينهما خلاف أو مشاكل، حيث حققت الثمان حلقات الماضية ملايين المشاهدات بفضل نجاح فكرة البرنامج هذا العام.

وكما ذكرنا أن رامز حرص على الجمع بين شخصيتين بينهما خلاف، حيث جمعت الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر بين الفنان أحمد السقا وباسم سمرة والمعروف وجود خلاف بينهما بسبب الأدوار على الرغم من أنهما يشاركان هذا الموسم في بطولة مسلسل “العتاولة” الذي يعرض على قناة mbc مصر يومياً، وبالفعل تمكن رامز من الصلح بين الفنانان وخرج من الحلقة وهما متصالحان ولا يوجد أي خلاف بينهما..

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقات بعد إنتهاء عرضها على شاشة الـ mbc مصر على منصة شاهد vip.