هنا PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل المحافظات عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية

يبحث العديد من المواطنين بالعراق على رابط منصة مظلتي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يعد مشمولي الرعاية الوجبة الأخيرة هو اهم ما يشغل بال المتقدمين للحصول على تلك الدفعة والذين أعلنوا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر إعلان الاسماء طوال الفترة الماضية وطالبوا المسئولين بضرورة الاسراع في الانتهاء من ذلك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة هو اهم الجمل البحثية التي يبحث بها عبر محرك بحث جوجل، وقد وضعت وزارة العمل شروط عديدة يجب ان تتوفر في المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية ولا يجوز بشكل مطلق الحصول على المساعدة الحكومية العراقية دون افتقاد لأي من تلك الشروط وإلى حضراتكم التفاصيل:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب على المتقدم ان يكون مقيم اقامة كاملة في العراق.

يجب على المتقدم للحصول على الرعاية الا يقل عدد افراد اسرته عن ٤ افراد على أقل تقدير.

يجب على المتقدم للحصول على الرعاية الا يكون لديه اي ممتلكات كعقارات او ارضي ملكا له.

يجب على المتقدم ايضا الا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب على المتقدم أن يتقدم بكل الأوراق والمستندات المطلوبة دون افتقاد اي منهما.

يجب ان يكون المتقدم من الفئات المستحقة للحصول على الرعاية والتي ذكرنها لكم كثيرا قبل ذلك.

منصة مظلتي

يشهد منصة مظلتي الآن زيارت مكثفة من قبل المواطنين العراقيين للاستعلام عن اسماء المشمولين، وحتي وقتنا هذا فلم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاسماء او موعد الصرف، ومن المتوقع ان تعلن بشكل رسمي خلال اليومين القادمين بعد توفير الأموال الخاصة بهم وفرز وتصفية الاسماء من العناصر الغير مستحقة.

يمكنك الآن الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميلها على جهازك بعد أن تقوم الجهات المعنية باختيار المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية المخصص للفقراء ومحدودي الدخل.