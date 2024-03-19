هانت وتاكلوا لحمة .. “موعد عيد الأضحى” المبارك 2024 + مظاهر الاحتفال بالعيد .. يلا استعدوا قربتوا تاكلوا لحمة

من العناوين المتصدرة بحثًا واستفسار على محركات البحث على شبكة الإنترنت معرفة موعد عيد الأضحى، خاصة لكونه من الأعياد المهمة بالنسبة للمسلمين إلى جانب عيد الفطر، وسبب الاهتمام الشديد بمعرفة موعد قدوم عيد الأضحى إلى جانب أحياء قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل الذي أمره الله أن يذبحه ولكن افتداه بكبش، هو رغبة الموظفين في الحصول على إجازة طويلة مكونة من أكثر من يوم مدفوعة الأجر لا تختصم من قيمة الراتب الخاص بهم في نهار الشهر، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.

موعد عيد الأضحى

وفقًا لحسابات علماء دار الإفتاء المصرية وكذلك المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري فإن موعد عيد الاضحي يكون يوم الاثنين الذي يوافق 17/ 6/ 2024 ، وأن كافة الموظفين بمختلف القطاعات يحصلون على إجازة تبدأ من يوم الوقوف على جبل عرفات من يوم الاحد 16/ 6، حتى أنه طلاب الثانوية تكون هذه الفترة الامتحانات الخاصة بهم يحصلون على إجازة يتمكنوا خلالها من التحضر أكثر للامتحانات، الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت أن الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين وأنها تطبق على القطاعين الخاص والحكومي.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

هناك مظاهر تغلب على الشعب المصري أثناء قدوم عيد الأضحى المبارك وهذه المظاهر تعتبر من الأمور المتوارثة عبر الأجيال، وتتمثل في الآتي: