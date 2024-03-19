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تابع مسلسلات رمضان 2024.. تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr الجديد نايل سات وعرب سات
قناة ام بي سي مصر من القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعين، خاصة بسبب قائمة المسلسل التي تقوم بعرضها عبر شاشتها، والتي تحظي هي ايضا علي شعبية كبيرة وجمهور من متابعين القناة، و لذلك يتساءل العديد من المتابعين القناة عند فقد تردد القناة عن تردد قناة ام بي سي مصر، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم تردد قناة ام بي سي مصر.
تردد قناة ام بي سي مصر
إليكم جميع ترددات قنوات ام بي سي مصر علي القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات، وهي كالآتي:
تردد قناة MBC مصر على نايل سات
- تردد القناة هو: 11470.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
- كما يعد معامل تصحيح الخطأ هو: 4 / 3.
تردد قناة MBC مصر على عرب سات
- تردد القناة هو: 11919.
- معامل تصحيح الخطأ هو : 6/5.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
- استقطاب قناة mbc مصر هو: أفقي.
كيفية ضبط تردد قناة mbc مصر على الأجهزة الحديثة
يمكنك تنزيل قنوات ام بي سي مصر عبر أجهزة التلفزيون والشاشات العرض الحديثة، وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:
- اولا قم بفتح شاشة العرض أو جهاز التلفزيون على قائمة الإعدادات عبر الريموت الخاص بالجهاز.
- ثانيا قم بفتح خيارات الاعدادات للجهاز.
- ثالثا قم باختيار اعدادات القنوات
- بعد ذلك قم بإدخال التردد والقمر الصناعي ومعدل ترميز القناة وتصحيح الخطأ في الخانات المخصصة لذلك
- انقر فوق خانة البحث عن القناه بهذه المعلومات.
- أخيرًا، قم بحفظ البيانات حتى تجد القناة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك على الجهاز