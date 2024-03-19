“خطوات سهلة بزاف”.. طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة

أعلنت هيئة البريد الجزائري عن كيفية استخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة، حيث توفر البطاقة الكثير من المميزات التي تيسر على العميل إنجاز العديد من المعاملات اليومية، حيث يطمح العديد من المواطنين في الحصول على تلك البطاقة الذهبية التي توفر الكثير من الوقت والجهد، والجدير بالذكر أن البطاقة الذهبية تضمن الأمان، حيث قامت الحكومة الجزائرية بتزويدها بشريحة إلكترونية لا يمكن تشغيلها إلا بواسطة رقم سري، وسوف نوضح لكم خطوات استخراج البطاقة الذهبية والشروط اللازمة لإستخراجها، تابعونا.

طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024

يمكن الحصول على البطاقة الذهبية بسهولة من خلال التقدم بطلب عبر الإنترنت، وإذا تمت الموافقة على الطلب وتوافرت الشروط المطلوبة، سيتم إصدار البطاقة خلال فترة قصيرة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، يمكن اتباع الخطوات التالية لطلب استخراج البطاقة الذهبية:

أولا يجب الذهاب إلى موقع بريد الجزائر الإلكتروني ثم الانتقال إلى صفحة البطاقة الذهبية من هنا.

سجل الدخول إلى حسابك الشخصي عن طريق إدخال رقم الحساب الجاري وكلمة المرور.

قم بالضغط على طلب البطاقة الذهبية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم التعريف الوطني.

ثم يتعين عليك اختيار المحافظة التي ترغب في استلام بطاقتك الذهبية فيها وتحديد مكان طلبها.

سوف تصلك رسالة على جوالك بها رمز للتحقق قم بإدخاله في المكان المخصص.

سوف يتم إخطارك بنجاح طلب البطاقة وعليك أن تنتظر لبضعة أيام حتى يتم إصدارها.

الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر

يمكن للعميل استخدام البطاقة الذهبية للقيام بمجموعة متنوعة من العمليات المصرفية مثل سحب النقدية أكثر من مرة في اليوم، ودفع الفواتير والنفقات، والقيام بعمليات شراء عبر الإنترنت، ومع ذلك يتوجب على العميل تحقيق شروط معينة من أجل الحصول على هذه البطاقة مثل:

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فيما فوق.

يتوجب أن يكون لدية في حسابة 10 آلاف دينار جزائري على الأقل.

يجب أن يكون لدية حساب بريدي.

يجب توفير كافة المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.

خدمات البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر

توفر البطاقة الذهبية مجموعة من الخدمات، وفيما يلي الخدمات المتاحة: