شوف مقالب القط والفأر المضحكة جدا.. نزل تردد قناة توم وجيري أطفال Tom & Jerry وعيش ضحك للصبح من أطفالك

تبحث العديد من ربات البيوت والأمهات عن القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز لجميع الأطفال، فضلاً عن أن القناة تقوم بنقل العديد من البرامج والأفلام الطفولية والكرتونية المميزة، إضافة إلى أن محتواها يُساعد في تنمية مهارات الطفل عبر تقديمها للكثير من البرامج التعليمية والتثقيفية المميزة، كما يمكن مشاهدة القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا لما نص على التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد لقناة القط والفار فهو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة القط والفار 2024 عرب سات

ويمكنك كذلك معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم استقبال القناة على العرب سات.

أن تقوم بتنزيلها على تردد 11315.

استقطاب قناة القط والفار يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

كيف انزل قناة القط والفار على النايل سات وعرب سات

جاءت أهم الخطوات التي يُرجى اتباعها للقيام بتنزيل قناة توم وجيري أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-