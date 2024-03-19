سارع وسجل الآن.. رابط وخطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس social.gov.tn

تسعى الحكومة التونسية إلى تقديم الدعم المالي للعديد من المواطنين في تونس حيث أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار لبعض الفئات المعينة والهدف من هذا الدعم هو تقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة، وتزايد البحث عن معرفة كيفية التسجيل في منحة ٣٠٠ دينار والحصول على الدعم وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

خطوات التسجيل فى منحة ٣٠٠ دينار

تزايد البحث عن معرفة كيفية التسجيل فى منحة ٣٠٠ دينار حيث أتاحت الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب خاص بك.

اضغط على منحة 300 دينار.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم اضغط فوق أيقونة حفظ.

أخيرا اضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في المنحة التونسية

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة ٣٠٠ دينار وهي تتمثل فيما يلى:

أن يكون المتقدم لديه جميع الحقوق السياسية والمدنية.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

أن يكون المرشح مقيم في تونس إقامة دائمة.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

أن لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من 180 دينار تونسي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة ٣٠٠ دينار تونس

في السياق نفسه أوضحت الوزارة المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على منحة ٣٠٠ دينار وجاءت على النحو التالي: