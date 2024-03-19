موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 10 على قناة mbc مصر…. موت يجبر داوود على الإنتحار حتى لا ينكشف أمره

موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 10 على قناة mbc مصر، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين خاصة بعد ظهور الجن موت الذي تسبب في وفاة عائلة مكونة من 15 فرد على يد داوود وجعلهخ يكتب اسم صابر المداح على الحائط حتى يكون شريك في الجريمة، وحضر صابر إلى قسم الشرطة وطلب من الضابط أن يقابل داوود ليعرف منه سبب كتابة اسمه على الحائط.

احداث مسلسل المداح 4 الحلقة 10

يترقب عدد كبير من المشاهدين عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 10، ويوافق الضابط على طلب صابر المداح وبالفعل يلتقي بداوود ويسأله صابر عن سبب كتابته لاسمه على الحائط إلا أن داوود أكد أنه لا يعلم شئ وظهر كأنه تحت تأثير الجن وظل يلتفت يميناً ويساراً ويردد “موت” وهنا علم صابر أن الجن موت هو الذي دفع داوود لكي يقتل أسرته بهذه الطريقة الوحشية، ومن جهة أخرى يسعى سميح لإغراء أخو صابر وجعله يذهب إلى الحديقة ووضع له قطعة من الآثار، ومحاولات سميح في الإيقاع برحاب وافتعال المشكل بينهما وبين صابر .

موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 10

يُعرض مسلسل صابر المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 صباحاً بتوقيت السعودية، كما تعاد الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 01:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة 02:00 ظهراً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الحلقات بدون إعلانات بعد عرضها على الشاشة على منصة شاهد