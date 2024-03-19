كيلو الأرز بكام النهاردة.. تعرف على أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 19 مارس 2024

تشهد الأسواق المصرية الآن استقراراً في أسعار الأرز ليوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس للعام 2024، وذلك بالنظر إلى أهمية الأرز كسلعة أساسية لا غنى عنها في الاستهلاك اليومي، ومع حلول الشهر الكريم يزداد الطلب على الأرز كونه أحد المواد الغذائية الرئيسة التي يقبل الناس على شرائها وتخزينها استعدادًا لأية زيادات محتملة في الأسعار، واليوم سوف نوافيكم في مقالنا هذا وعبر موقعنا البديل نيوز بكافة التفاصيل، تابعونا.

سعر الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 19 مارس 2024

أعلن مسؤول قطاع الأرز في الغرفة التجارية في القاهرة عن استقرار سعر الطن من الأرز الشعير في الأسواق اليوم، ووضح أن الأسعار يسود عليها الاستقرار خلال الشهر الفضيل، مما يمنح شعوراً بالاطمئنان للأفراد بشأن تكاليف الأرز خلال هذه الفترة، وأضاف أن سعر الطن من الأرز رفيع الحبة بلغ اليوم قيمة تتراوح بين 17,000 و 17,500 جنيه مصري، في حين تتراوح أسعار الأرز عريض الحبة بين 18,000 و 18,500 جنيه مصري.

سعر الأرز في مصر بالكيلو

تتراوح أسعار الكيلو السائب من الأرز الفاخر في مصر بين 29 و34 جنيه، ويعد هذا الصنف من الأنواع الممتازة للأرز.

وتسجل تكلفة الأرز المكسر زيادة بنسبة 2.4 كما ذكر في التقرير الخاص بالأسعار العالمية الذي أصدرته غرفة التصنيع الخاصة بالمواد الغذائية والتي تتبع الاتحاد العام للصناعات، حيث وصل سعر الأرز المكسر ارتفاعاً بلغ 2.4 بالمئة خلال فترة التداول في شهر يناير من العام 2024، وقد بلغ سعر الطن للأرز الذي يحتوي على 5 بالمئة من الكسر نحو 660 دولار أمريكي والتي كانت قيمته في شهر ديسمبر للعام السابق 2023 تقدر بحوالي 644 دولار.