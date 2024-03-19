الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن تمديد آجال الحج إلى 27 مارس 2024

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الثلاثاء بيان هام يعلن فيه عن تمديد آجال الإجراءات الإدارية والصحية وعملية دفع تكلفة الحج، وقد أوضح البيان أن عملية التمديد جاءت بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج، حيث تم تحديد موعد نهائي جديد لإنجاز جميع الإجراءات وهو يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة الثامنة مساء، وقد دعا الديوان الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في استكمال جميع المتطلبات خلال هذه الفترة المحددة، مؤكدًا على أن مختلف المصالح ستبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

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إدخال البيانات الأساسية للحاج مثل (الاسم – اللقب – رقم جواز السفر – تاريخ نهاية جواز السفر- رقم وصل الدفع).

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استكمال بيانات حجز تَذْكِرَة السفر.

تمديد آجال الإجراءات الإدارية والصحية وعملية دفع تكلفة #الحج 🕋 إلى 27 مارس الجاري

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طريقة حجز التذاكر من موقع بوابة الحج الجزائرية

لحجز تذكرة من موقع بوابة الحج يتم عمل الخطوات السهلة الآتية