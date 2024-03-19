“استقبلها الآن“ تردد قناة كربلاء الجديد 2024 نايل سات بجودة عالية hd

أعلنت قناة كربلاء العراقية عن التردد الجديد الخاص بها والذي قامت بتغييره من أجل تقديم محتوى بجودة ودقة عالية كما أنها تحرص على تجديد المحتوى الخاص بها بشكل مستمر، يجب العلم أنها تعتبر من أبرز القنوات الفضائية لدى المواطنين في العراق وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة من البرامج المتنوعة التي يحبها الجميع وذلك على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة كربلاء.

تردد قناة كربلاء

يمكنك الآن تنزيل القناة على التلفاز الخاص بك بكل سهولة وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12604.معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كربلاء على القمر الصناعي نايل سات

أصبح الآن بإمكانك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

محتوى قناة كربلاء العراقية

تحرص القناة على تقديم مجموعة مميزة من البرامج التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين ومن أبرز تلك البرامج: