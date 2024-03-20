فاتح القدس صلاح الدين الايوبي الحلقة 17 مترجمة بجودة HD قصة عشق

انتشر في الآونة الأخيرة مسلسل صلاح الدين الأيوبي وهو واحد من المسلسلات التركية التاريخية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها يروي قصة المحارب الشجاع صلاح الدين والصراعات التي خاضها ضد الصليبيين من أجل نشر الدعوة الإسلامية وتوحيد الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 17.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 17

تدور قصة المسلسل حول حياة صلاح الدين الأيوبي وكيف نجح في إنشاء الدولة الأيوبية، كما أنه يوضح أيضا كم الصراعات والمعارك التي نجح فيها وقام بتحرير بيت المقدس من احتلال الصليبيين والذي استمر عدة قرون، يجب العلم أن صلاح الدين كان شخصية تتسم بالقوة والذكاء وحسن التدبير وكان لديه قدرة كبيرة على توجيه الجيش أثناء الحروب وكان ذلك يساعده في النجاح، بالإضافة إلى دور زوجته البارز التي كانت تعاونه بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين وذلك على قناة تي آر تي التركية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة بينما يعرض في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، يمكنك أيضا متابعة المسلسل باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يشارك في مسلسل صلاح الدين الأيوبي عدد كبير من الممثلين الناجحين هم: