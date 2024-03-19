هتاخد أحلى 7000 بواكي في الشهر.. وظائف وزارة الشباب والرياضة في 18 محافظة كافة التخصصات .. الحق قدم على الشغلانات الرايقة

وظائف وزارة الشباب والرياضة، تبحث الشباب بشكل متكرر عن فرص عمل جديدة في وزارة الشباب، وقد أتاحت وزارة العمل حوالي 600 وظيفة في شركة آمن بالتعاون مع الشركات الخاصة التي تحتاج إلي موظفين في جميع المجالات، برواتب تتراوح بين 3400 و13 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى إجازات سنوية ومكافآت وتأمين صحي واجتماعي، تأتي هذه الفرص الوظيفية كجزء من إعلان صادر عن الوزارة يعلن عن الفرص الجديدة في مختلف المحافظات، وسنوافيكم بالتفاصيل في الأسطر التالية.

ما هي التخصصات المطلوبة في وظائف جديدة وزارة الشباب

أوضحت وزارة الشباب المجالات والتخصصات المطلوبة للعمل لتيسير عملية التقديم عليها، وتشمل ما يلي:

مدرسون بجميع التخصصات.

مديرو الفروع.

مراقبو الجودة.

محاسبون.

عمال خدمات بترولية.

مدخلو البيانات.

كيميائيون.

مهندسون كهربائيون.

مسؤولو الموارد البشرية.

أفراد الأمن.

عمال الخياطة.

مراسلو البنوك.

عمال النظافة.

ممرضات.

طهاة.

سائقون.

وسطاء تأمين.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

هذا وقد تهتم الوزارة أيضًا بتوفير فرص عمل لذوي الهمم في تلك المحافظات، لتشكيل نسبة الـ5% من إجمالي العمال فيها، برواتب جذابة، حيث أعلنت الوزارة عن فرص وظائف جديدة في مجال الشباب في عدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية، وتم ذلك من خلال نشرة التوظيف الثالثة لشهري فبراير ومارس في 14 محافظة، وهي كالتالي:

القاهرة. الجيزة. أسيوط. الإسكندرية. دمياط. بورسعيد. الغربية. القليوبية. المنيا. الشرقية. الوادي الجديد. الإسماعيلية. البحيرة. الدقهلية

طريقة التقديم على وظائف جديدة وزارة الشباب

تشجع وزارة الشباب الخريجين والشباب الطموحين على التقدم لوظائف القطاع الخاص التي توفرها وزارة العمل، وتدعوهم إلى التسجيل قبل نهاية شهر مارس الحالي لتسهيل عملية التعيين، يمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف الجديدة في وزارة الشباب القيام بذلك من خلال الوسائل التالية