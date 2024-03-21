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“مش هتاخد تموين تاني!!“ حالات إلغاء بطاقات التموين وعدم الاستفادة منها.. ألحق نفسك
حالات إلغاء بطاقات التموين
الجدير بالذكر أن بطاقة التموين واحدة من الأشياء الأساسية في حياتنا وذلك لأنه يمكن من خلالها الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك من أجل مساعدة للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن قامت وزارة التموين بالإعلان عن حالات تم وقف الدعم التمويني لديهم مما جعل الكثير من المواطنين عن السبب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حالات إلغاء بطاقات التموين.
حالات إلغاء بطاقات التموين
يوجد العديد من الحالات التي تعرضت لوقف بطاقة التموين الخاصة بهم دون معرفة السبب، ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن السبب كالتالي:
- الأسر التي تصل المصاريف الدراسية الخاصة بهم حتى 20.000 جنيه في العام الواحد.
- في حالة امتلاك المستفيد قطعة أرض مساحتها تصل حتى 10 فدان.
- عندما يكون المستفيد مالك لشركة ورأس المال الخاص بها يتعدى الـ 10 مليون جنيه.
- في حالة ترك البطاقة لمنفذ بيع أو مخبز.
- عندما يكون المستفيد قادر على تسديد ضرائب تصل حتى 100.000 جنيه.
- الأسر التي تمتلك سيارة موديل 2017 فيما أعلى.
- عندما تقوم الأسرة بعدم صرف الدعم الخاص بها لمدة تصل حتى 6 شهور متتالية.
- عندما يقوم صاحب البطاقة بالسفر.
- يتم سحب البطاقة أيضا عندما يتوفى أحد أفراد البطاقة ولم تقم الأسرة بحذفه من البطاقة.
- الأشخاص الذين لديهم صادرات وواردات مرتفعة.
- الأشخاص التي تقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها.
- عندما يكون الراتب الشهري الخاص بالأسرة المستفيدة يتعدى الـ 9600 جنيه في الشهر الواحد.
- الأسر التي تقوم بتسديد فواتير كهرباء تتعدى 800 جنيه في الشهر الواحد.