“مش هتاخد تموين تاني!!“ حالات إلغاء بطاقات التموين وعدم الاستفادة منها.. ألحق نفسك

الجدير بالذكر أن بطاقة التموين واحدة من الأشياء الأساسية في حياتنا وذلك لأنه يمكن من خلالها الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك من أجل مساعدة للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن قامت وزارة التموين بالإعلان عن حالات تم وقف الدعم التمويني لديهم مما جعل الكثير من المواطنين عن السبب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حالات إلغاء بطاقات التموين.

حالات إلغاء بطاقات التموين

يوجد العديد من الحالات التي تعرضت لوقف بطاقة التموين الخاصة بهم دون معرفة السبب، ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن السبب كالتالي:

الأسر التي تصل المصاريف الدراسية الخاصة بهم حتى 20.000 جنيه في العام الواحد.

في حالة امتلاك المستفيد قطعة أرض مساحتها تصل حتى 10 فدان.

عندما يكون المستفيد مالك لشركة ورأس المال الخاص بها يتعدى الـ 10 مليون جنيه.

في حالة ترك البطاقة لمنفذ بيع أو مخبز.

عندما يكون المستفيد قادر على تسديد ضرائب تصل حتى 100.000 جنيه.