مفاجأة صادمة للمواطنين النهاردة.. هتدفع 200 ألف جنيه غرامة ياما هتتحبس من سنة لحد 10 سنين.. قانون البناء الجديد

قانون البناء الجديد ، صدر قانون البناء بعقوبات صارمة ضد المحتالين في مجال البناء، الذين يتجاوزون المواصفات المحددة في القانون، تشمل هذه العقوبات السجن والغرامات، وذلك لكل من يقوم بإقامة أعمال بناء دون الالتزام بالمعايير الفنية المنصوص عليها في التصميم والتنفيذ والإشراف والمتابعة، وأيضًا لعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والمستندات المرخص بها، أو للاحتيال في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

قانون البناء الجديد

وفقًا للتشريعات، في حال وقوع وفاة لشخص أو أكثر نتيجة لفعل معين، أو إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر بإصابات تسبب لهم عاهات دائمة، أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور بطريقة تشكل جريمة تجزئة، يتم تحديد العقوبة كما يلي:

يُحكم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات.

يُفرض غرامة مالية كجزء من العقوبة.

يؤكد النص على عدم إلغاء أو التأثير على أي عقوبات أشد يمكن تطبيقها وفقًا للتشريعات الأخرى.

التصالح مخالفات البناء

بناءً على المخالفات، جاءت المادة 104 في القانون الجديد بتحديد عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، وفي حالة سقوط البناء جزئيًا أو كليًا، تنص المادة على فرض الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع فرض غرامة مالية.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

أعلن النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن جدول زمني لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التصالح بعد ذلك، كما أشار إلى أن آخر موعد لصدور اللائحة التنفيذية كان يوم 22 فبراير الماضي.