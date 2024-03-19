”خبر هيفرح الكل.. كيلو الأرز هيبقى بكام“ تعرف على أسعار الشعير اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في مصر

زورانا الكرام إننا نحرص حرصاً كبيراً بإطلاعكم على آخر المعلومات المتعلقة بالأسعار الحالية الخاصة بالأرز الشعير والتي تشهد ثبات واضح وذلك مع حلول شهر رمضان الكريم سائلين المولى أن يعود عليكم بالبركات والنعم، وفي الإطار نفسه تقوم الحكومة المصرية ببذل مجهودات متواصلة للتأكد من توافر السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين، ويعد ذلك جزء من التزامها بتقديم الدعم الكافي لهم، وقد تم رصد انخفاض ملحوظ للأسعار في الأسواق في الآونة الأخيرة كما وضح التجار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة المستجدات في أسعار الشعير.

سعر طن الشعير اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في السوق المصري

إن قيمة طن الأرز الذي يعرف بحباته الرفيعة تقدر بمبلغ يقارب الـ 17,700 جنيه مصري.

وزادت تكاليف طن الأرز ذو الحبة العريضة من فئة الشعير داخل السوق المحلي حتى بلغت قيمته نحو 18300 جنيه مصري تقريباً.

وبلغت أسعار طن الأرز المحلي طويل الحبة والذي يحتوي على 5% حبوب مكسورة على قيمة تقارب 27,500 جنيه.

كما وصلت تكلفة الطن من الأرز البلدي بحبات عريضة مع نسبة كسر تبلغ 3% إلى 28700 جنيه.

سعر كيلو الأرز المصري اليوم

أفادت مصادرنا المتخصصة أن الحكومة المصرية تقوم بكثير من الخطط لتسهيل الأمور على الشعب، حيث اهتمت بـ تأسيس معارض رمضانية توفر البضائع بأسعار منخفضة، فمثلاً يباع الأرز بسعر 28 جنيه للكيلو في تلك المعارض مقارنة بـ 35 جنيه في الأسواق العادية، وتعتبر هذه التخفيضات جلبت السرور لقلوب الناس خاصة بعد أن كان الأرز قد وصل سعره إلى 40 جنيه في السابق، مما يعكس تراجع ملحوظ في الأسعار.