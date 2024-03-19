كشوفات وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي استعلم عن أسمك الآن

وزارة العمل في دولة العراق تعمل على نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت حيث قام العديد من المواطنين بتقديم طلب الانضمام لبرنامج الرعاية الاجتماعية وذلك في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع حيث تسعى وزارة العمل إلى التحقق من البيانات وإعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكل سرعة ليستطيع المواطنين التحقق من الأهلية بشكل إلكتروني.

المستفيدين من الدعم الاجتماعي للدفعة السابعة لعام 2024

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة ستقوم الوزارة بالإعلان عن أسماء المستفيدين عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك عقب مراجعة وفحص الطلبات ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في العراق من خلال هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول الدخول إلى حسابك الشخصي، أو قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك اضغط على رابط الدعم الاجتماعي الخاص بالوجبة المتأخرة.

قم بالبحث من خلال الأسماء.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم أدخل رمز الأمان.

شروط التأهل للمساعدات المقدمة من برامج الدعم الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل العراقية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية وجاءت على النحو التالي: