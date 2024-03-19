” علشان مترجعش تعيط “.. وزارة الداخلية تحذر اصحاب بطاقات الرقم القومي هذة.. غرامة للي هيتقبض عليه

‏تعتبر بطاقات الرقم القومي هي واحدة من أهم الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا فهي الوسيلة التي يمكن من خلالها التعرف على هوية الشخص الذي يحملها ولا يوجد أي مؤسسة حكومية يمكن أن يتم دخولها بدون بطاقة الرقم القومي وفي حالة ضياع هذه البطاقة أو الامتناع عن استخراجها أو أي سبب آخر يؤدي ذلك إلى معاقبة هذا الشخص بدفع الغرامات أو الحبس في بعض الأمور، فيجب على كل شخص بمجرد أن يصل إلى السن القانوني يقوم بإخراج البطاقة وفي حال ضياعها يقوم بالإبلاغ عن هذه الحالة ويقوم بالإسراع لاستخراج بدل فاقد.

وزارة الداخلية تحذر اصحاب بطاقات الرقم القومي

‏وزارة الداخلية قامت بتقديم التحذيرات الصارمة لجميع الأشخاص الذين يقومون بارتكاب المخالفات الخاصة ببطاقة الرقم القومي حيث أنها واحدة من الأوراق التي يتم الاستعانة بها باستخراج الكثير من الأوراق الأخرى في المؤسسات الحكومية المختلفة وقامت الحكومة بفرض العقوبات الصارمة على المخالفات حتى تقوم بالحد من هذه المخالفات:

‏عند وصول أي شخص لسن 15 عام ولم يقوم باستخراج البطاقة سوف يتعرض لدفع غرامة قيمتها 100 جنيه.

‏ إذا فقد الشخص البطاقة الشخصية الخاصة به ولم يقوم بالإبلاغ ولم يستخرج بدل فاقد سوف يتعرض لدفع غرامة قيمتها 50 جنيه وخصوصًا إذا مرت مدة أكثر من 15 يوم على ضياع البطاقة.

‏إذا لم يقم الشخص بتحديث البيانات الأساسية الموجودة في البطاقة مثل السكن والمؤهل الدراسي وكذلك الحالة الاجتماعية، ‏ سوف يتعرض إلى دفع غرامة 100 جنيه.

‏ فئات يتم إعفاءها من غرامات بطاقة الرقم القومي

‏قامت الحكومة بفرض غرامات على من يخالف القوانين الموضوعة والمتعلقة ببطاقة الرقم القومي ولكن تم استثناء بعض الأشخاص من هذه الغرامات: