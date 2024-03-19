تراجع 400 جنيه خلى الغلابة تأكل .. سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 .. اجمل خبر مفرح جداً النهاردة

انخفض سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، خلال جلسات التداول الصباحية في الأسواق، بالنسبة لأنواع الأرز عريض الحبة ورفيع الحبة، كما شهدت أسعار الأرز الأبيض تباينًا، حيث انخفضت بنسبة 5% و3% على التوالي. ومن جهة أخرى، يقدم موقع “البديل” تحديثات يومية حول أسعار الأرز الشعير الحالية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، مع إلقاء الضوء على جميع الخدمات المتاحة والمقدمة، بما في ذلك المعلومات حول أنواع الأرز وجودتها، وكذلك الشركات المنتجة.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 19 مارس

تم تسجيل سعر الأرز الشعير اليوم، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير من نوع رفيع الحبة إلى 17,500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير من نوع عريض الحبة مستوى قدره 18,100 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 19 مارس

تم تسجيل انخفاض في أسعار الأرز الأبيض البلدي من نوع عريض الحبة بنسبة 3%، حيث وصل سعر الطن إلى حوالي 28,300 جنيه، بالمقابل، سجلت أسعار الأرز المصري اليوم من نوع رفيع الحبة انخفاضًا بنفس النسبة، حيث بلغ سعر الطن حوالي 27,200 جنيه.

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في مصر

تتراوح أسعار كيلو الأرز للمستهلك حاليًا حوالي 35 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار بين المناطق المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الأرز اليوم ضمن صرف المقررات التموينية، والتي يتم توزيعها على المستحقين لبطاقة الدعم، بقيمة تقريبية تبلغ 12.6 جنيهًا.

أسعار السلع اليوم الثلاثاء

تتفاوت أسعار المواد الغذائية حالياً، حيث يبلغ سعر كيلو السكر حوالي 46 جنيهًا.

فيما يصل سعر كيلو الدقيق إلى نحو 31 جنيهًا.

أما سعر كيلو الفول المعبأ فيتراوح حوالي 64 جنيهًا، ويصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى حوالي 104 جنيهات.

بالإضافة إلى ذلك، يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ حوالي 36 جنيهًا.

وسعر كيلو المكرونة المعبأ يبلغ نحو 32 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو العدس المعبأ حوالي 74 جنيهًا.

ومن المتوقع في الفترة المقبلة سوف تشهد إنخفاض ملحوظ في الأسعار في جميع المحلات والأسواق المصرية الموجودة في جميع المحافظات، هذه وقد نكون وصلنا إلي نهاية هذا المقال نود أن نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخبر.