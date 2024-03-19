دلع أطفالك بكرتون مضحك..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى المسلسلات الكرتونية 2024

يمكن الآن مشاهدة كرتون توم وجيري على القناة الفضائية الجديدة المعروفة بأسم توم وجيري المتاحة الآن على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى المسلسلات الكرتونية 2024 كما يبحث الكثير على تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديدة لأنها قناة فضائية مجانية ومخصصة لأطفالنا العرب ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم اليوم لكي يتم مشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة لكل الأطفال العربية لهذا العام الحالي.

اليوم ثبت تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية 2024

لكي يشاهد اطفالنا العرب قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية لابد من تنزيل القناة الفضائية وذلك عن طريق الضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم الخاص بك ثم اختيار كلمة البحث والضغط عليها بعد ذلك يجب عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه ثم قم بإدخال معلومات التردد الجديد للقناة واضغط على زر البحث بهذه الطريقة يمكنك حفظ قناة توم وجيري الجديدة في قائمة القنوات الخاصة بك كذلك مشاهدة ومتابعة أحدث المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تقدمها القناة الفضائية المجانية لذلك إليكم اليوم التردد الجديد لقناة توم وجيري بالتفاصيل في المقال.

تردد قناة توم وجيري الجديد الآن في النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الآن جودة القناة: SD.

الآن احدث تردد قناة توم وجيري عبر عرب سات