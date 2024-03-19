الحق احجز بسرعة nid-moi.gov.iq.. خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 وأهم الأوراق المطلوبة

تم إطلاق خدمة جديدة لتسهيل عملية حجز البطاقة الوطنية في العراق لعام 2024، يسعى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة إلى تيسير هذه العملية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين العراقيين الوصول إلى رابط رسمي مقدم من المديرية على موقعها الإلكتروني لحجز البطاقة بسهولة ويسر، تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية للمواطنين وتحويل الخدمات الحكومية إلى نظام رقمي فعال، بعد إتمام عملية الحجز عبر الإنترنت، سيتم تحديد موعد محدد للاستلام الفعلي للبطاقة، يتم تقديم البطاقة للمواطن في الموعد المحدد، مما يضمن سرعة وفعالية في تقديم الخدمة للمواطنين.

خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

يرجى اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق.

البحث عن الرابط المخصص لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024 أو النقر على الرابط المتاح للانتقال إلى صفحة الحجز.

تعبئة جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الحجز، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، ورقم الهوية الوطنية الحالية.

التحقق من دقة المعلومات المقدمة وتأكيد الحجز.

الحصول على تأكيد الحجز والاحتفاظ بنسخة إلكترونية أو طبعة منها كسجل.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية في العراق 2024