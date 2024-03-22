“وزارة المالية“ تكشف سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة 150% في العراق 2024

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين والتي من المقرر زيادة الراتب الخاص بهم وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم والقضاء على غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد في الفترة الحالية، والجدير بالذكر أن تلك الزيادة التي من المقرر إضافتها تعتبر واحدة من أهم أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن سلم رواتب الموظفين داخل العراق ولكن يجب العلم أن الزيادة تشمل الأشخاص الذين تصل خبرتهم حتى 10 سنوات، والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

سوف يحصل العاملين بالدرجة الأولى على راتب قدره مليون و 200 ألف دينار.

بينما العاملين في الدرجة الثانية من المقرر أن يكون الراتب الخاص بهم هو مليون و 37 ألف دينار.

العاملين في الدرجة الثالثة من المقرر أن تكون الزيادة الخاصة بهم هي 830.000 دينار.

بالنسبة للعاملين في الدرجة الرابعة سوف يتقاضوا راتب قدره 792.000 دينار.

بينما الأشخاص العاملين في الدرجة الخامسة سوف يكون الراتب الخاص بهم هو 675.000 دينار.

سلم رواتب الموظفين بالعراق

أعلنت اللجنة النيابية بالعراق أنه من المقرر زيادة رواتب العاملين في كل من الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة بنسبة تصل حتى 50٪، وذلك ليتم صرف راتب قدره 670.000 دينار وذلك بالنسبة للأشخاص الذين كان راتبهم 452 ألف دينار، وسوف يحصل الأشخاص الذين كان راتبهم 510 ألف دينار على راتب قدره بعد الزيادة 780 ألف دينار.