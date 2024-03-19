الخير هيكتر وهيعم على الكل.. تعرف على سعر أردب القمح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

يقوم الكثير من المواطنون والمزارعون حالياً بالبحث المكثف عبر موقع جوجل الشهير لمعرفة أسعار القمح في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس لعام 2024، حيث يعتبر القمح عنصر غذائي أساسي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية ومن أهمها صناعة الخبز الذي يعتمد عليه الناس بشكل يومي، وخاصة مع ملاحظة تزايد أسعاره مؤخراً في هذا الوقت الحالي، ومن التالي سوف نتعرف معاً على سعر أردب القمح تابعونا.

أسعار القمح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في مصر

أفادت معلومات من مصادرنا الموثوقة بأن هناك ثبات في مستويات الأسعار في الوقت الراهن، والآن سوف نوافيكم بتحديثات حول السعر الحالي للقمح في الأسواق، والذي سجل كما يأتي:

في الوقت الحالي وصلت تكلفة القمح الروسي إلى ما تقريباً 198 دولار أمريكي للطن الواحد، وعند تحويل هذا المبلغ إلى العملة الوطنية في مصر فإنه يصل إلى تقريباً 10000 جنيه مصري لكل طن.

وتصل قيمة القمح المستورد المحلي إلى حوالي 260 دولار أمريكي لكل طن، وبعد تبديل الدولار إلى الجنيه المصري يبلغ الثمن نحو 13,000 جنيه للطن.

وفي الوقت الراهن يتراوح ثمن الأردب للقمح الروسي الذي يقدر وزنه بحوالي 150 كيلوجرام حوالي 31 دولار أمريكي.

سعر الدقيق اليوم في الأسواق المصرية

إن الكثير من المواطنين يهتمون بالتعرف على آخر أسعار سجلها سعر طن الدقيق الآن في السوق المصري، وجاءت الأسعار كالتالي: