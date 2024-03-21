اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي.. دور على اسمك

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تعتبر من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر محدودة الدخل وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وذلك من خلال توفير مجموعة من السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر ولكن بعد التأكد من توافر مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. قم بالضغط على خانة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. يرجى تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. يتطلب إدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد واسم المستخدم. أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر قائمة المقبولين في برنامج الرعاية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط اللازم توافرها عند التسجيل على الدعم ومن أبرز تلك الشروط: