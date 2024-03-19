هُنــــــا nid-moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق والأوراق المطلوبة للحجز

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة لدى المواطن العراقي أحد أهم الوثائق الرسمية التي يتعامل بها في كافة المصالح الحكومية لذلك استخراجها أمر هام لمن يتخطى السن القانوني، ومؤخرا أعلنت الحكومة العراقيه عن توفير رابط مباشر يمكن لكافة المواطنين من خلاله حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بدلا من أن يقوم المواطن بالذهاب إلى المقرات للحجز الأمر الذي يؤدي إلى التكدس والازدحام، يذكر أن الحكومة العراقية ترغب في تحويل كافة الخدمات التي تقدم إلى المواطنين إلى خدمات رقمية يستطيع المواطن القيام بها من المنزل دون الحاجه إلى الذهاب الى المقرات، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

يعتبر رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق أحد الترندات الموجودة على شبكة انترنت حيث يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن الرابط الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية وفيما يلي خطوات الحجز:-

التوجه نحو موقع مديرية الأحوال المدنية من خلال الرابط التالي من هنا.

في البداية، عليك الدخول إلى موقع مديرية الأحوال المدنية.

ستفتح الصفحة الرئيسية للموقع أمامك ثم يجب الضغط على حجز موعد مسبق ثم اختيار الموعد الذي يتناسب معك.

بعد ذلك يجب التوجه نحوه أحد الفروع التابع للمديرية الخاصة بك.

ادخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مصحوبا برقم الهاتف ثم الضغط على تأكيد عملية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يجب احضار الأوراق المطلوبة التالية:-