بشرط واحد.. طريقة التسجيل في اعتكاف المسجد الحرام 2024-1445

في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، وعقب اقتراب العشرة الأواخر من الشهر الكريم، يبدأ العديد من الأشخاص يتساءلون عن كيفية التسجيل في الإعتكاف داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، تزامنًا مع إعلان الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر موقعها الرسمي بإستقبال طلبات تسجيل الإعتكاف لجميع الراغبين في ذلك، وفقًا لضوابط وشرط معين نكشفه لكدم في السطور التالية.

تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن باب التسجيل في الإعتكاف ما زال مستمرًا، وسيظل متاح لجميع المسلمين التسجيل في اعتكاف المسجد الحرام حتى اكتمال العدد، فضلاً عن أن الشرط الوحيد لقبول الطلب المقدم هو ألا يقل عمر الشخص المعتكف عن 18 عامًا، فضلاً عن أن الإلتزام بجميع الضوابط والتعليمات المفروضة من قبل الهيئة داخل المسجد الحرام، على أن يبدأ الإعتكاف يوم 20 رمضان 1445.

كيفية التسجيل في اعتكاف رمضان

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام، وفقًا لما نص على الأتي:-