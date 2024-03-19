“موقع فضاء التلميذ”.. رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بتونس 2024 لجميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية التونسية عن رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بتونس 2024 لجميع المراحل الدراسية عبر منصة فضاء التلميذ سواء كانوا في الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية العامة، وتم إطلاق تلك المنصة ليتم عرض نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية من خلالها، وجاءت هذه المبادرة من قبل الحكومة التونسية بغرض التيسير على أولياء الأمور في الكشف عن نتائج أولادهم، وسوف نقدم فيما يلي طريقة استخدام منصة فضاء التلميذ في الكشف عن نتائج الامتحانات الدراسية في تونس.

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بتونس 2024

تعتبر منصة فضاء التلميذ هي افضل المواقع التي يحصل الطلبة من خلالها على نتائج الامتحانات وجميع الخدمات التعلمية، ويرجع ذلك لأنها تقع تحت إشراف وزارة التربية التونسية، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات بتونس 2024 لجميع المراحل الدراسية، وفيما يلي سوف نستعرض تفاصيل الاستعلام كالتالي:

في البداية يجب على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لفضاء التلميذ من هنا.

بعد قم بالضغط على خانة خطوة التدريب.

يجب اختيار نوع المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها للطالب، بمعنى أن يتم اختيار المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو المرحلة الثانوية.

ثم يتم إدخال اسم الطالب وكلمة السر في الحقول المحددة لها.

ثم يتم شرح رمز التحقق وبعد ذلك يتم إدخاله.

وأخيرا يتم النقر علي دخول.

شروط التسجيل في منصة فضاء التلميذ في تونس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن كيفية التسجيل في منصة فضاء التلميذ للاستعلام عن نتائج الامتحانات في تونس 2024، ولكن يتم ذلك وفقًا لشروط معينة وضوابط محددة، تتمثل فيما يلي:

يجب توفير بطاقة الوطنية لولي الأمر إذا كان الأب أو الأم .

يجب توفير كشف نقاط الطالب للسنة الماضية.

يجب إرفاق عنوان البريد الإلكتروني لولي الأمر أو الطالب.

يجب كتابة رقم موبايل أيضا لولى الأمر أو الطالب.

مميزات منصة فضاء التلميذ في تونس 2024

توفر منصة فضاء التلميذ العديد من المميزات للطلاب وأولياء الأمور، من بينها: